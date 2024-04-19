В Волоколамском филиале «Мособллеса» проверили готовность к сезону пожаров

Члены комиссии — представители департамента лесного хозяйства по ЦФО, комитета лесного хозяйства Московской области, ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз» — оценили состояние противопожарной техники, ее укомплектованность спецоборудованием и инвентарем, а также уровень подготовки личного состава. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Проверка показала, что личный состав, техника и оборудование Волоколамского филиала готовы к работе по ликвидации возможных природных пожаров и чрезвычайных ситуаций, а использование БПЛА позволит обнаруживать даже самые мелкие очаги возгорания на ранней стадии, осуществлять контроль за распространением огня и участвовать в оперативном тушении очага.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.