сегодня в 16:58

В Волоколамске стартовала ярмарка «Товары регионов России». В период со 2 по 8 декабря в Волоколамске, на улице Ново-Солдатской, возле дома 2а можно приобрести разнообразные товары. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь предложен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров от отечественных производителей:

одежда, для взрослых и детей, галантерея и головные уборы;

трикотаж (из Тульской, Ивановской, Тамбовской, Орловской, областей);

широкий ассортимент добротной и комфортной обуви;

свежие фрукты; большой ассортимент молочной, мясной и рыбной линейки продуктов питания;

крымский чай, кондитерские изделия, варенье и натуральный фермерский мед.

Гости ярмарки смогут не только приобрести, но и предварительно продегустировать деликатесы.

Режим работы ярмарки: с 10:00 до 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.