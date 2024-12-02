В Волоколамске стартовала ярмарка «Товары регионов России»
Фото - © МАУ "Волок-Медиа" (СМИ "Волоколамск сегодня")
В Волоколамске стартовала ярмарка «Товары регионов России». В период со 2 по 8 декабря в Волоколамске, на улице Ново-Солдатской, возле дома 2а можно приобрести разнообразные товары. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Здесь предложен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров от отечественных производителей:
- одежда, для взрослых и детей, галантерея и головные уборы;
- трикотаж (из Тульской, Ивановской, Тамбовской, Орловской, областей);
- широкий ассортимент добротной и комфортной обуви;
- свежие фрукты; большой ассортимент молочной, мясной и рыбной линейки продуктов питания;
- крымский чай, кондитерские изделия, варенье и натуральный фермерский мед.
Гости ярмарки смогут не только приобрести, но и предварительно продегустировать деликатесы.
Режим работы ярмарки: с 10:00 до 19:00.
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