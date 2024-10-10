В Волоколамске стартовала ежегодная экоакция «БумБатл»

Ежегодная экологическая акция по сбору макулатуры «БумБатл» стартовала в Волоколамске. Благодаря такой акции каждый может проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для участия в акции нужно снять и опубликовать в соцсетях «бумажный» креатив — топ-100 творческих участников получат приятные подарки, а топ-20 из них станут обладателями главного секретного приза.

Участвовать можно и всей семьей — в Год семьи для этого появилась отдельная номинация.

В рамках акции объявлен окружной сбор макулатуры до 15 ноября.

Сбор макулатуры осуществляется по адресу: г. Волоколамск, ул. Возмище, д. 20, МЦ «Молодежное содружество».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.