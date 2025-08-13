В Волоколамске стартовал платный прием вторсырья на площадке «Мегабак»

Волоколамская площадка «Мегабак» начала работу в новом формате. С сегодняшнего дня в пункте приема, расположенном по адресу: Волоколамск, Рижское шоссе, дом 30, все желающие могут сдать вторичное сырье за материальное вознаграждение. За наличный и безналичный расчет у населения примут пластик, макулатуру, алюминий и электронные отходы. Так, за каждый килограмм сданных пластиковых бутылок можно получить 7 рублей, за бумагу — от 2 до 8. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Масштабный проект „Мегабак“ был создан 6 лет назад по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Своей сегодняшней трансформацией он способствует улучшению экологической ситуации в каждом округе, а значит и во всем регионе. Получая деньги за сдачу ставших ненужными вещей и отходов, люди будут разумнее подходить к проблеме утилизации вторсырья», — отметил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников.

Важность вопроса раздельного сбора мусора отметили также председатель Ассоциации общественного контроля Московской области Лилия Белова и генеральный директор завода по переработке отходов «Петромакс» Антон Кулаков.

«У нас 62 площадки „Мегабак“ в Подмосковье, из них 26 принимают вторсырье за деньги. Радует, что теперь и Волоколамск вошел в это число. Огромное спасибо главе округа Наталье Козловой, мы плотно с ней сотрудничаем, и она активно откликается на наши инициативы. Благодаря совместным усилиям у жителей округа появилась возможность зарабатывать на ненужных вещах», — рассказала Белова.

Она подчеркнула, что проект реализуется под руководством Минчистоты Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.