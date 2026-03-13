В Волоколамске родители сдали пробный ЕГЭ по математике

Пробный ЕГЭ по математике прошел 12 марта в школе №2 Волоколамска. Вместе с выпускниками экзамен написали родители, представители администрации округа, благочиния и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции полностью прошли процедуру, которая ожидает одиннадцатиклассников в конце учебного года. Педагоги объяснили, зачем используется металлодетектор, напомнили о запрете на электронные устройства и шпаргалки, а также показали порядок заполнения экзаменационных бланков.

Перед началом испытания к собравшимся обратилась заместитель главы Волоколамского округа Елена Филатова. Она подчеркнула, что положительный настрой важен как для школьников, так и для их родителей.

Председатель окружного совета депутатов Татьяна Шаргаева и преподаватель математики и информатики Наталия Абрамочкина дали рекомендации по преодолению волнения во время экзамена. Родители поблагодарили организаторов за возможность лично познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.