В Волоколамске проводят работы по устройству основания дорожно-тропиночной сети

В Волоколамске проходят работы по благоустройству на общественной территории по ул. Школьная и ул. Пионерская и на выходе у плотины Волоколамского водохранилища. Сейчас идут демонтажные и подготовительные работы, устройство основания ДТС и бортового камня. Об этом рассказали в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«Это общественная территория, победитель конкурса „Малых городов и исторических поселений“. Уже в этом году мы планируем завершить масштабные работы по благоустройству двух удиц, а также территории вблизи Волоколамского водохранилища», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Проект по реализации благоустройства территорий делится на две части.

В первую очередь входят два сквера, расположенных недалеко от пересечения улиц Школьная и ул. Парковая.

Во вторую: территория вдоль улично-дорожной сети улиц Школьная, Парковая, Панфилова и территории вблизи Волоколамского водохранилища

Первый, он же «Домашний сквер» расположен в северо-западной части благоустройства, в границах дворовой территории. Там появятся три детские игровые площадки, зона для тихого отдыха, а также событийная зона со сценой и амфитеатром.

Второй же сквер расположен в западной части проекта, вдоль Школьной улицы, у здания школы. Там будут представлены четыре площадки отдыха: одна детская игровая площадка, площадка для активного отдыха со столами для настольного тенниса, а также зона культурно-познавательного досуга со шкафом для бук кроссинга.

В обоих скверах предусмотрено устройство системы навигации и информационных носителей, устройство системы уличного и архитектурно-декоративного освещения, озеленение, размещение малых архитектурных форм и уличной мебели. Помимо этого, территория скверов будет оборудована системой видео наблюдения и без барьерным доступом для маломобильных групп населения.

Во вторую очередь реализации проекта входит благоустройство территории вдоль улиц Школьная, Парковая, Панфилова и территории вблизи Волоколамского водохранилища.

Она включает в себя территории гимназии, Парка Победы, ветеринарной клиники, Музыкальной школы, Детской поликлиники, почты, подстанции скорой помощи, парка Памяти героев войн и мирных дней, парка культуры и отдыха, стадиона, парка «долина» и Волоколамского водохранилища. Общей концепцией предусмотрено обеспечение беспрерывного пешеходного движения с развитием дорожно-тропиночной сети в местах рекреации, с подходами к объектам дорожно-транспортной инфраструктуры, скверам и к «точкам притяжения».

Особое внимание в проекте уделяется без барьерному проходу на территорию для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, на автостоянке планируется выделить не менее 10% машино-мест для людей с инвалидностью. Также планируется установка пониженных бордюров, установка тактильных и визуальных наземных указателей.

На сегодняшний день на территории вблизи Волоколамского водохранилища установлен деревянный настил со смотровой площадкой и зонами отдыха. Проектом предусмотрен пандус с нормативными уклонами для беспрепятственного движения маломобильных групп населения.

Что касается озеленения территории, то в проекте предусмотрена высадка дополнительного озеленения в места, свободные от охранных зон сетей и конструктивных элементов. На территории будут дополнительно высажены ели, берёзы, дубы, липы, клёны, яблони, рябины, а среди кустарников запроектированы посадки барбариса, боярышника, дёрна, ирги, спиреи. Также предусмотрено устройство посевного газона методом посева и цветника из травянистых многолетников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.