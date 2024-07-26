В Волоколамске проверили состояние и уборку дворов на улицах Садовая и Панфилова

Первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников провел обход территорий. Вместе с активными жителями было проверено качество уборки и содержание прилегающих территорий к многоквартирным домам, состояние малых архитектурных форм, контейнерной площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С жителями города обсудили вопросы обновления улицы Панфилова в рамках проекта благоустройства улиц Парковая-Школьная. В этом году проходит II этап этого проекта. Также обсудили вопросы реконструкции контейнерной площадки и подъездного пути к ней, перекрытия сквозного проезда между домами, качество зимнего содержания дорог.

Среди замечаний жители отметили о необходимости:

обустройства ливневой канализации;

обустройства парковочных мест у дома 36/5;

кронирование деревьев улица Садовая, д. 22;

уличного освещения улицы Садовой.

«Продолжаем еженедельно проводить контроль содержания территории округа. Приятно, что жители довольны обслуживанием и содержанием территории своих многоквартирных домов. Конечно, от жителей поступают обращения, которые обязательно рассмотрим», — отметил Сергей Шорников.

Обращения и замечания жителей зафиксированы в протоколе и взяты в работу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.