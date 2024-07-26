В Волоколамске проверили состояние и уборку дворов на улицах Садовая и Панфилова
Фото - © Пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников провел обход территорий. Вместе с активными жителями было проверено качество уборки и содержание прилегающих территорий к многоквартирным домам, состояние малых архитектурных форм, контейнерной площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
С жителями города обсудили вопросы обновления улицы Панфилова в рамках проекта благоустройства улиц Парковая-Школьная. В этом году проходит II этап этого проекта. Также обсудили вопросы реконструкции контейнерной площадки и подъездного пути к ней, перекрытия сквозного проезда между домами, качество зимнего содержания дорог.
Среди замечаний жители отметили о необходимости:
- обустройства ливневой канализации;
- обустройства парковочных мест у дома 36/5;
- кронирование деревьев улица Садовая, д. 22;
- уличного освещения улицы Садовой.
«Продолжаем еженедельно проводить контроль содержания территории округа. Приятно, что жители довольны обслуживанием и содержанием территории своих многоквартирных домов. Конечно, от жителей поступают обращения, которые обязательно рассмотрим», — отметил Сергей Шорников.
Обращения и замечания жителей зафиксированы в протоколе и взяты в работу.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.