В Волоколамске прошли памятные мероприятия в День Неизвестного Солдата

У двух захоронений неизвестных солдат были возложены цветы, а также прошла минута молчания.

После этого Владимир Вшивцев провел со студентами аграрного техникума патриотическую беседу о преемственности поколений и героических поступках солдат времен Великой Отечественной войны и современных Героев специальной военной операции, которые в настоящее время мужественно сражаются за суверенитет нашей страны. Он поделился со студентами историями подвигов защитников Родины, рассказал о значимости сохранения исторической памяти для будущих поколений и ответил на вопросы.

«Важно не только помнить о подвигах прошлых поколений, но и передавать эту память молодым. Мы должны воспитывать в них гордость за свою историю и любовь к Родине», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

В заключение встречи прошел показ фильма «Штурмовики», который рассказывает о важных событиях сегодняшнего дня — событиях специальной военной операции. А также концерт патриотической песни, на котором выступила кавер-группа «ЛамаБэнд».

Памятное мероприятие, организатором и ведущим которого выступила завотделом краеведческой работы Волоколамского Библиотечного центра Галина Кулакова, состоялось в рамках федерального партийного проекта «Историческая память», который направлен на сохранение и популяризацию героического наследия нашей страны, воспитание патриотизма и уважения к историческому прошлому.

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