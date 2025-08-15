В Волоколамске прошла экологическая акция по очистке берегов рек

В этом году добровольцы очистили прибрежные зоны сразу в двух местах: в селе Осташево на берегу реки Руза и в Волоколамске на реке Городня. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Навести порядок у водоемов пришли волонтеры, активисты «Единой России» и молодогвардейцы, воспитанники школьного лесничества «Зеленый патруль», сотрудники администрации и местные жители.

Акция входит в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и проходит в России с 2014 года. За это время она превратилась в крупнейшую экологическую инициативу страны, которая объединяет миллионы людей.

«Благодарю всех участников сегодняшней уборки! Вы проявили настоящую заботу об окружающей среде. Уверена, что ваша работа послужит достойным примером бережного отношения к родному краю и водным ресурсам», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.