В Волоколамске прошел финал конкурса Мелодии весны

Финальный этап областного вокального конкурса «Мелодии весны» для старшего поколения состоялся 19 марта в Центре культуры и творчества «Родники» в Волоколамске. В мероприятии приняли участие более 200 человек из разных округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Конкурс прошел в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие». Его ежегодно организует комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Волоколамский». Проект направлен на поддержку творческой активности жителей старшего возраста.

С приветственным словом к участникам обратилась председатель совета депутатов Татьяна Шаргаева.

«Как отрадно видеть, что именно в нашем прекрасном крае представители старшего поколения вновь демонстрируют свои многогранные таланты. А талантов этих у наших „долголетов“ – не счесть! Они поют, танцуют, создают удивительные шедевры декоративно-прикладного искусства, являя собой вдохновляющий пример», — подчеркнула Шаргаева.

На сцене выступили коллективы и солисты из Долгопрудного, Красногорска, Лотошино, Ивантеевки, Рузы, Можайска, Королева, Талдома, Наро-Фоминска, Голицыно, Истры, Клина и Волоколамска. Все участники получили дипломы, а лауреатам вручили памятные награды и сувениры.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет с постоянной регистрацией в Волоколамском районе. Для участия необходимо обратиться с социальной картой по адресу: ул. Сергачева, 22, либо зарегистрироваться на портале https://dolgoletie.mosreg.ru/.

Телефон для справок: +7 (901) 725-86-81.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.