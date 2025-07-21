В Волоколамске прошел ежегодный конкурс красоты

Финал конкурса «Волоколамочка-2025» провели в Центре культуры и творчества «Родники». Претендентками на почетное звание стали семь очаровательных жительниц Волоколамского округа. Они продемонстрировали не только свою красоту, но и находчивость, эрудицию, творческие таланты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приветствуя гостей и участниц, удачи девушкам пожелала заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Она отметила, что со всеми конкурсными заданиями юные красавицы справились на отлично. По решению жюри каждая девушка получила титул.

«Мисс Оригинальность» стала Валерия Брюкина, «Мисс Очарование» — София Дятлова, «Мисс Грация» — Дарья Русакова,

«Мисс Артистичность» — Маргарита Тимченко, «Мисс Элегантность» — Екатерина Кислякова, «Мисс Интеллект» — Ольга Кузнецова. Она же победила в специальной номинации «Мисс зрительских симпатий».

Победительницей конкурса и обладательницей короны стала Виктория Губанова. В этом году девушка закончила 9-й класс Гимназии № 1 города Волоколамска.

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