В Волоколамске продолжается акция «Собери ребенка в школу»

В преддверии нового учебного года активисты местного отделение партии «Единая Россия» по Волоколамскому городскому округу присоединились ко Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу», сообщили в местной администрации.

В рамках федерального партийного проекта «Новая школа», исполнительный Секретарь Оксана Барабанова передала канцелярские товары и школьные принадлежности будущей первокласснице.

Собранный с заботой и подаренный с соблюдением санитарных норм школьный набор искренне порадовал будущую ученицу. Она поблагодарила за подарок и пообещала получать только хорошие оценки.

«Акция „Собери ребёнка в школу“ проводится по инициативе Партии ежегодно. В первую очередь стараемся помочь нуждающимся семьям. В сборе канцелярских принадлежностей традиционно принимают участие депутаты всех уровней, общественные организации и неравнодушные жители», — отметила Оксана Барабанова.

Напоминаем, данная акция преследует единую цель — оказать благотворительную помощь нуждающимся в подготовке к новому учебному году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».



«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.



