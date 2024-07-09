В Волоколамске партийцы приняли участие в XVlll партийной конференции

4 июля в Волоколамском городском округе, на базе центра культуры и творчества «Родники», прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия», в которой приняли участие депутаты Московской областной Думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, исполняющий полномочия секретаря местного отделения «Единой России» Наталья Козлова, депутаты фракции, члены местного политсовета совместно с кандидатами и делегатами, в составе сорока пяти человек, передает пресс-служба партии.

Начиная работу конференции, исполняющий полномочия секретаря местного отделения «Единой России» Наталья Козлова подчеркнула, насколько важны предстоящие муниципальные выборы.

«Местные депутаты — это наиболее близкий к горожанам уровень власти, к ним жители идут со своими проблемами, от них зависит благоустройство дворов, ремонт дорог, а также другие вопросы, напрямую влияющие на комфортное проживание», — отметила она.

Лидерами списка на данный момент являются кандидаты многомандатного избирательного округа № 1 — действующие депутаты фракции Светлана Маменко и Татьяна Донская, а также Анна Верховцева.

Светлана Маменко и Татьяна Донская зарекомендовали себя как опытные и ответственные партийцы, которые принимают активную гражданскую позицию и стабильно участвуют в развитии Волоколамского городского округа. Светлана Маменко наряду с неравнодушными жителями закупает предметы первой необходимости, организовывает мастер-классы по плетению маскировочных сетей, которые помогают сохранить жизни бойцов, а также лично осуществляет выезды в зону проведения специальной военной операции, доставляя собранную гуманитарную помощь.

Татьяна Донская — кандидат, осуществляющий свою трудовую деятельность в сфере образования. Занимая должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в Волоколамской средней общеобразовательной школе № 2, она может найти подход к каждому ученику, являясь незаменимым специалистом.

Анна Верховцева — так же, как и Светлана Маменко имеет активную гражданскую позицию. Помимо работы в образовательном учреждении, она участвует в доставке гуманитарной помощи солдатам, осуществляя выезды в зону СВО.

По словам депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Татьяны Сердюковой, продолжение поэтапного выполнения Народной программы, наряду со сбором новых наказов позволит существенно повысить качество жизни жителей Волоколамского округа и сделать его более благоустроенным.

«Народная программа „Единой России“ для Волоколамского городского округа — это комплексный план развития муниципалитета, разработанный с учетом мнений и предложений жителей. Основные направления программы включают благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, ремонт дорог и тротуаров, модернизацию системы ЖКХ, строительство новых социальных объектов, поддержку малого и среднего бизнеса, а также решение экологических вопросов. Реализация наказов избирателей позволит существенно повысить качество жизни наших жителей, сделать Волоколамск более комфортным, безопасным и благоустроенным городом. Мы приложим все усилия, чтобы воплотить в жизнь каждый пункт Народной программы в интересах всех волоколамцев», — отметила Татьяна Сердюкова.

Муниципальные выборы в Совет депутатов пройдут 6–8 сентября 2024 года. Жители города смогут выбрать своих представителей, которые будут заниматься решением актуальных вопросов местного значения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.