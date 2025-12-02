В Волоколамске открыли главную новогоднюю елку и запустили проект «Зима в Подмосковье»

1 декабря городская площадь Волоколамска засияла огнями в честь открытия главной новогодней елки округа и старта губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников поздравил жителей с началом зимы и приближающимися праздниками.

Вечер сопровождали любимые сказочные персонажи — Снегурочка, Дед Мороз, Фьек, Непогода и Снеговик. Они развлекали гостей интерактивными сценками, играми и танцевальными флешмобами, создавая праздничную атмосферу и поднимая настроение.

На сцене выступили творческие коллективы округа с вокальными и хореографическими номерами. Кульминацией праздника стало торжественное зажжение огней на главной елке и пиротехническое шоу. Мероприятие завершилось концертом с песней «С праздником, добрые люди!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.