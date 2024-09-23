В Волоколамске объявлен конкурс на капитальный ремонт общежития колледжа

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации «ГБПОУ МО Красногорский колледж (общежитие)» в Волоколамском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «ГБПОУ МО Красногорский колледж (общежитие)» Московская область, Волоколамский г. о., г. Волоколамск, пер. Новосолдатский, д. 3/2».

«В ходе выполнения работ в 2025 году планируется отремонтировать 2 715, 8 кв. м здания общежития на 216 мест», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.