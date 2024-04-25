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В Волоколамске объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству кладбищ

Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству кладбищ Волоколамского городского округа. Подрядчику предстоит провести работы по устройству территории, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона по благоустройству кладбищ Волоколамского городского округа Московской области.

Перечень объектов благоустройства: Возмищенское кладбище в г. Волоколамск, Золевское кладбище в д. Золево, Осташевское-2 кладбище в с. Осташево, Спировское кладбище в с. Спирово, Ильино-Ярополецкое кладбище в с. Ильинское.

Подрядчику предстоит провести работы по устройству ограждений из стального профилированного листа, покраске, устройству ворот, контейнерных площадок, внутренних дорог, установке дорожных знаков, садово-парковых скамеек со спинкой и др.

«Работы будут проведены за счет средств бюджета Волоколамского городского округа», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Завершить работы планируется в конце августа 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.