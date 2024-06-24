В Волоколамске можно получить бесплатную юридическую помощь 4 июля
Фото - © Пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
4 июля в здании администрации Волоколамского округа пройдет мероприятие «Дни юстиции». Цель встречи — оказание бесплатной юридической помощи жителям Подмосковья и осуществление правового просвещения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На вопросы волоколамцев ответят представители управления министерства юстиции Российской Федерации по Московской области, территориальных органов подведомственных федеральных служб и федеральных бюджетных учреждений, Адвокатской палаты Подмосковья, Московской областной Нотариальной палаты, Главного управления ЗАГС.
Записаться на прием можно по телефону: 8 (496) 362-60-99. Также свои вопросы можно отправить на электронную почту: vlkl_muncontrol@mosreg.ru.
Мероприятие начнется 4 июля в 13:00 по адресу: г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. 310 (конференцзал).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.