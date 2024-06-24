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В Волоколамске можно получить бесплатную юридическую помощь 4 июля

4 июля в здании администрации Волоколамского округа пройдет мероприятие «Дни юстиции». Цель встречи — оказание бесплатной юридической помощи жителям Подмосковья и осуществление правового просвещения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На вопросы волоколамцев ответят представители управления министерства юстиции Российской Федерации по Московской области, территориальных органов подведомственных федеральных служб и федеральных бюджетных учреждений, Адвокатской палаты Подмосковья, Московской областной Нотариальной палаты, Главного управления ЗАГС.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (496) 362-60-99. Также свои вопросы можно отправить на электронную почту: vlkl_muncontrol@mosreg.ru.

Мероприятие начнется 4 июля в 13:00 по адресу: г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. 310 (конференцзал).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.