В Волоколамске молодые инвалиды посетили выставку Саврасова

Получатели услуг отделения социальной реабилитации центра «Волоколамский» 8 апреля 2026 года посетили выставку «Саврасов и тишина» в музее «Новый Иерусалим». В экскурсии приняли участие 14 человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Участники программы социокультурной реабилитации побывали на выставке, посвященной 195-летию со дня рождения Алексея Саврасова. Экспозиция открылась 23 декабря 2025 года и раскрывает многогранность творчества художника, а также его влияние на развитие лирического пейзажа.

В залах представлено 66 работ. Среди них — картины самого Саврасова и полотна пейзажистов XIX–XXI веков, включая Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Николая Дубовского, Аполлинария Васнецова и Георгия Нисского. Также экспозицию дополняют инсталляции и видеоарт современных авторов — Николая Полисского, Леонида Тишкова, Александры Митлянской и группы «Синий суп». Куратор проекта — искусствовед Ксения Новохатько.

«Мне очень понравилась эта экскурсия. Выставка — супер! Много картин и инсталляций, посвященных художнику, а также работ других авторов. Впечатлило! Благодарю организаторов поездки. Буду ездить еще!» — поделилась впечатлениями участница экскурсии Ольга Валерьевна Белых.

В министерстве отметили, что посещение музеев способствует развитию эстетического восприятия и укреплению социальных связей. Участники обсуждают увиденное, делятся впечатлениями и расширяют круг общения.

Записаться на получение услуг можно в комплексном центре «Волоколамский» по адресу: Московская область, Волоколамск, улица Сергачева, дом 22. Телефон для справок: +7 (496) 362-46-15.

