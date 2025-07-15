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В Волоколамске благоустроили еще один двор

Комплексное благоустройство дворовой территории в Школьном проезде около домов № 1, 3 и 7 завершилось в Волоколамске. Вместе с первым заместителем Сергеем Шорниковым, депутатами окружного Совета и представителями общественности качество работ, выполненных по программе «Формирование современной комфортной городской среды», проверила глава округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты компании ООО «АРНИКА» обновили асфальтовое покрытие проезжей части, тротуаров и пешеходных дорожек, включая подходы к подъездам. Также рабочие заменили бортовой камень.

Во дворе обновили существующую парковочную зону и по просьбе жителей организовали дополнительную.

«Жители положительно оценили проведенное благоустройство. Они отметили, что территория преобразилась, во дворе стало комфортнее передвигаться как пешком, так и на автомобиле», — сказала глава муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.