В Волоколамске благоустраивают два сквера и территорию у водохранилища

В Волоколамске проводятся работы по благоустройству общественной территории по ул. Школьная и Парковая, с выходом к плотине Волоколамского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Это общественная территория, победитель конкурса „Малых городов и исторических поселений“. Уже в этом году мы планируем завершить масштабные работы по благоустройству двух скверов, а также территории вблизи Волоколамского водохранилища», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Проект по реализации благоустройства территорий делится на две части.

В первую очередь входят два сквера, расположенные недалеко от пересечения улиц Школьная и Парковая.

Во вторую: территория вдоль улично-дорожной сети улиц школьная, Парковая, перекресток с улицей Панфилова и территории вблизи Волоколамского водохранилища.

Первый сквер, он же «Домашний сквер» расположен в северо-западной части благоустройства, в границах дворовой территории. Там появятся две детские игровые площадки, зона для тихого отдыха, а также событийная зона со сценой и амфитеатром. Также в границах этого сквера запроектированы гостевые стоянки автомобилей, предназначенные для временной парковки легковых автомобилей посетителей и местных жителей.

Второй же сквер расположен в западной части проекта, вдоль школьной улицы, у здания школы. Там будут представлены четыре площадки: одна детская игровая площадка, площадка для активного отдыха со столами для настольного тенниса, а также зона культурно-познавательного досуга со шкафом для бук кроссинга.

В обоих скверах предусмотрено устройство системы навигации и информационных носителей, устройство системы уличного и архитектурно-декоративного освещения, озеленение, размещение малых архитектурных форм и уличной мебели. Помимо этого, территория скверов будет оборудована системой видеонаблюдения и безбарьерным доступом для маломобильных групп населения.

Во вторую очередь реализации проекта входит благоустройство территории вдоль улиц Школьная, Парковая, перекресток с улицей Панфилова и территории вблизи Волоколамского водохранилища (городской плотины).

Она включает в себя территории гимназии, парка Победы, ветеринарной клиники, музыкальной школы, детской поликлиники, почты, подстанции скорой помощи, парка памяти героев войн и мирных дней, парка культуры и отдыха, стадиона, рекреационной зоны и Волоколамского водохранилища. Общей концепцией предусмотрено обеспечение беспрерывного пешеходного движения с развитием дорожно-тропиночной сети в местах рекреации, с подходами к объектам дорожно-транспортной инфраструктуры, скверам и к «точкам притяжения».

Особое внимание в проекте уделяется безбарьерному проходу на территорию для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, на автостоянке планируется выделить не менее 10% машино-мест для людей с инвалидностью. Также планируется установка пониженных бордюров, установка тактильных и визуальных наземных указателей.

На сегодняшний день на территории вблизи Волоколамского водохранилища установлен деревянный настил со смотровой площадкой и зонами отдыха. Проектом предусмотрен пандус с нормативными уклонами для беспрепятственного движения маломобильных групп населения.

Что касается озеленения территории, то в проекте предусмотрена высадка дополнительного озеленения в места, свободные от охранных зон сетей и конструктивных элементов. На территории будут дополнительно высажены ели, березы, дубы, липы, клены, яблони, рябины, а среди кустарников запроектированы посадки барбариса, боярышника, дерна, ирги, спиреи. Также предусмотрено устройство посевного газона методом посева и цветника из травянистых многолетников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.