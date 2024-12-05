В Вологодской области могут запретить продажу детского шампанского

«Продажа детского шампанского может восприниматься как нормализация алкоголя в сознании детей. Даже если этот продукт не содержит алкоголя, его название и оформление могут способствовать формированию ассоциаций с алкогольными напитками, что является проблемой», — написал Жестянников в Telegram-канале.

По его словам, в решении этого вопроса не должно быть полумер.

С ним согласилась региональный уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова. Она отметила, что запрещать нужно не только продажу, но и производство таких напитков.

В свою очередь, врач-психиатр высшей категории Юрий Афанасьев подтвердил, что дети подвержены влиянию маркетинга, и подобные продукты могут создавать у них ложное представление о том, что алкоголь — это безобидно и весело.