В Волгограде мужчина переписал крупное наследство любовнице и покончил с собой

53-летний Евгений А. в Волгограде покончил с собой, а его трехкомнатная квартира, акции «Лукойла» на крупную сумму, гаражи и земельные паи досталась любовнице. Теперь племянники судятся за наследство дяди, сообщает V1.RU .

Известно, что мужчина никогда не был женат, детей у него нет. Он жил в трехкомнатной квартире с матерью, которая была тяжело больна. Работы у мужчины тоже не было — он получал дивиденды от акций.

После смерти матери у Евгения остались племянники, с которыми у него не было близких отношений, хотя они и общались. По их словам, мужчина вел дневник, в котором писал о своих планах на день, переживаниях и приеме успокоительных. При этом на учете у психиатра он не состоял.

В 2020 году мужчина познакомился с Натальей, супруг которой когда-то покончил с собой. У пары завязались отношения, но официально они их не оформляли. Сама Наталья на суде рассказывала, что Евгений был педантичным, пунктуальным, мнительным, а перед смертью у него развилась паранойя. Он считал, что за ним придут некие люди из-за случая 30 лет назад, когда он избил человека на улице. Впоследствии именно женщина обнаружила возлюбленного мертвым.

Племянники узнали о смерти дяди лишь спустя год, когда случайно увидели могилу. Они выяснили, что наследство Евгения, которое оценивается в 25 млн рублей, досталось Наталье. Адвокат племянников уверен, что завещание погибший мог написать в измененном состоянии, потому родные хотят оспорить документ в судебном порядке. Сама Наталья уверяет, что у ее возлюбленного были натянутые отношения с родственниками.

