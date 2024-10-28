В воинской части в Реутове освятили часовню

В Реутове на территории Центра инженерно-технического обеспечения войск национальной гвардии России закончилось строительство часовни, возведенной в честь святого благоверного великого князя Даниила Московского — небесного покровителя инженерных войск России. Обряд освящения провел епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай — один из инициаторов строительства часовни, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К этому знаменательному событию глава Реутова Филипп Науменко заказал и подарил храму центральную икону «Господь Вседержитель с предстоящими Богородицей и святым благоверным князем Даниилом Московским».

Даниил Московский был младшим сыном Александра Невского, родоначальником московской линии Рюриковичей и основателем Данилова монастыря. Он вошел в историю как мудрый и дальновидный политик, который посвятил свою жизнь тому, чтобы объединить русские земли в мощную державу, и сделать Москву настоящей столицей.

После торжественного освящения часовни, у памятника Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву, провели заупокойную литию, почтив память его и других воинов-инженеров, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.