В военно-патриотическом центре Серпухова показали новое оборудование

В Серпуховский военно-патриотический центр «Маргеловец» после ремонта привезли новое оборудование, сообщили в пресс-службе округа.

В этом году Серпуховский военно-патриотический центр «Маргеловец» отметит 12-летие. За эти годы из небольшого кружка по спортивным интересам он стал высокопрофессиональным центром подготовки молодого поколения к будущей военной службе.

Ребята активно осваивают работу с беспилотными летательными аппаратами. После ремонта помещений Центра спортивный зал оснастили тренажерами и другим необходимым для занятий и полевых выходов инвентарем. Ребят обеспечили комплектами новой зимней и летней формы.

Занятия посещают более 60 человек, большинство из них мечтает связать свою жизнь с профессией военного.

«Ребята — гордость Серпухова, продолжим развивать и поддерживать юных патриотов, чтобы обучение проходило в комфортных условиях и с современной техникой», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.