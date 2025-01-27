В военно-патриотическом центре Серпухова показали новое оборудование
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
В Серпуховский военно-патриотический центр «Маргеловец» после ремонта привезли новое оборудование, сообщили в пресс-службе округа.
В этом году Серпуховский военно-патриотический центр «Маргеловец» отметит 12-летие. За эти годы из небольшого кружка по спортивным интересам он стал высокопрофессиональным центром подготовки молодого поколения к будущей военной службе.
Ребята активно осваивают работу с беспилотными летательными аппаратами. После ремонта помещений Центра спортивный зал оснастили тренажерами и другим необходимым для занятий и полевых выходов инвентарем. Ребят обеспечили комплектами новой зимней и летней формы.
Занятия посещают более 60 человек, большинство из них мечтает связать свою жизнь с профессией военного.
«Ребята — гордость Серпухова, продолжим развивать и поддерживать юных патриотов, чтобы обучение проходило в комфортных условиях и с современной техникой», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.