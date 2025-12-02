В военно-патриотической игре приняли участие 19 команд школьников из Ленинского округа

В минувшие выходные на территории парка «Апаринки» подмосковного Ленинского городского округа состоялась военно-патриотическая игра «Отчизны верные сыны», в которой приняли участие 19 команд из всех школ муниципалитета. Мероприятие было проведено в рамках программы «Наставник Z — традиция побеждать». Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Игра проводится уже более 20 лет в округе. В рамках программы „Наставник Z — традиция побеждать“ только год. Несмотря на элементы военной подготовки, главная цель игры — это развитие дружеских отношений между школьниками, отвлечение их от гаджетов и предоставление возможности активно и весело провести время на свежем воздухе», — рассказал депутат Совета депутатов Ленинского округа, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, автор программы «Наставник Z — традиция побеждать» Дмитрий Белитский.

В течение дня участники в возрасте от 12 до 17 лет демонстрировали свои навыки в различных дисциплинах, включая сборку и разборку автомата Калашникова, спортивные эстафеты, конкурсы на силу и ловкость, а также участвовали в командных играх, таких как перетягивание каната и тактильная игра «Отрывание хвостов».

«Уже не первый раз принимаю участие. Тут очень приятная атмосфера. Нравится, когда все в военной форме собираются, играют, радуются и побеждают», — поделился впечатлениями участник из Бутовской школы № 1 Сахиб Гулиев.

В этом году программа была расширена и включила элементы подготовки к военно-тактической игре в лазертаг, которая пройдет в конце декабря по инициативе самих участников.

Игра была организована при поддержке администрации Ленинского округа, руководителя военно-патриотического центра «Застава» Владимира Ивлева, организации «Боевое братство», депутатского корпуса, активистов «Молодой Гвардии Единой России», членов местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, казачьего общества и Видновского благочиния.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.