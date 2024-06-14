В водоемах Подмосковья зацвела краснокнижная кувшинка

Специалисты отмечают цветение кубышки малой — водного растения, занесенного в Красную книгу Московской области. Ее можно встретить в водоемах вблизи с берегом, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Ботаники отмечают цветений ярких желтых малых кубышек в водоемах региона. Это растение является своеобразным показателем чистоты водного объекта, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Кубышка малая относится к семейству кувшинковые и занесена в Красную книгу Московской области, как вид, сокращающийся в численности».

Отличительной особенностью этого растения являются ярко-желтые небольшие плотные цветы, на толстом полом стебле, возвышающиеся над водой, а также овальные листья, имеющие разделение с одной стороны, лежащие на водной глади.

Кубышка малая цветет все лето, с его начала и до сентября. В Подмосковье вид встречается на юге. Известно почти 30 местонахождений, но за последние 50 лет растение наблюдается только в Волоколамском округе, округе Пушкинский, Щелкове, Истре, Павловском Посаде, Клину и округе Шаховская.

Растение стало редким в связи с вытеснением его другими водными видами, а также гидрологического или гидрохимического изменений режима водоемов.

«В целях сохранения редких видов водной флоры и фауны, нами проводятся мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на водные объекты, а также создание и расширение особо охраняемых природных территорий, где для таких объектов природы созданы и поддерживаются все необходимые условия для существования и успешного размножения», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.