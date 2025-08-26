В VK выяснили, в каких регионах проживают самые общительные россияне

На основе анонимных данных об общении в Сети, включающих текстовые и голосовые сообщения, звонки, видеосообщения и реакции, соцсеть «ВКонтакте» провела аналитическое исследование. Результаты выявили региональные различия в пользовательской активности и предпочтениях относительно форматов коммуникации.

Лидирующую позицию по общему объему онлайн-переписки сохраняет Москва. Санкт-Петербург демонстрирует повышенную активность: среднестатистический житель отправляет почти вдвое больше сообщений, чем среднестатистический москвич. В первую пятерку наиболее активных регионов вошли Челябинская, Нижегородская и Свердловская области, а также Краснодарский край и Самарская область.

Кроме того, аналитики определили наиболее востребованные способы общения в различных регионах России. Звонки больше всего распространены в Краснодарском крае, Нижегородской и Свердловской областях. Видеосообщениями активнее всего обмениваются в Забайкальском крае, Челябинской и Иркутской областях. Голосовые сообщения наиболее часто используются для общения в Челябинской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае. Наибольшее количество реакций на сообщения ставят пользователи из Архангельской и Вологодской областей, а также Республики Коми.

«Региональные различия в форматах общения отражают локальные привычки и ритм жизни. В крупных городах люди чаще пишут короткие сообщения, чтобы оставаться на связи в потоке дел. На юге заметно больше звонков — там важнее личный контакт. В Сибири и на Дальнем Востоке растет популярность видеоформатов, что связано и с географической удаленностью, и с техническими возможностями. Эти данные показывают: цифровое общение развивается по-разному в разных частях страны, и у каждого региона формируется своя особая „цифровая культура“», — отметил CPO социальных сервисов «ВКонтакте» Святослав Васильев.