В Видновской клинической больнице обсудили способы защиты от мошенничества

В Видновской клинической больнице состоялась встреча сотрудников с заместителем Видновского городского прокурора Александром Саломаткиным, посвященная актуальной теме мошенничества. Мероприятие в формате открытого диалога позволило медицинским работникам задать вопросы и разобрать реальные случаи из практики. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Сегодняшняя тема крайне важна, поскольку наблюдается рост преступности, в частности, мошеннических схем. Обман граждан происходит почти ежедневно. В правоохранительные органы постоянно поступают обращения от людей, которых обманули или ввели в заблуждение. Это приводит к значительным материальным и моральным потерям», — отметил заместитель Видновского городского прокурора Александр Саломаткин.

Злоумышленники стали активно использовать цифровые каналы для связи с гражданами, вводя их в заблуждение и нанося ущерб.

«Практически каждый день поступает множество звонков от якобы представителей банков или с предложениями сменить код домофона, а также с различными кредитными предложениями. Был случай, когда мне позвонили, представившись сотрудниками ФСБ, и сообщили о попытке снятия средств с моей зарплатной карты, требуя предоставить данные для предотвращения этого. Они постоянно звонят с подобными предложениями. Также часто звонят и представляются главврачом или другими сотрудниками. Все это вызывает напряжение, отвлекает от работы и жизни», — рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Светлана Малиновская.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались способы защиты от мошеннических действий.

«Если вы получаете звонки через интернет с незнакомых номеров, лучше не отвечать. То же самое касается подозрительных СМС, например, от знакомых, с просьбами проголосовать или ответить на вопросы, а также электронных писем. Нужно избегать нежелательных контактов», — добавил Александр Саломаткин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.