В Видном заработал ЦМИТ «Техношкола»

В подмосковном Видном состоялось открытие центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «ТЕХНОШКОЛА». Обучающие программы центра рассчитаны на детей от 5 до 15 лет. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На площадке ЦМИТ «Техношкола» учащиеся смогут обучиться по таким направлениям, как программирование, робототехника, 3D-моделирование. Образовательные группы разделены на четыре категории: дети от 5 до 6 лет, от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет и подростки от 13 до 15 лет.

Так, программа первой группы будет направлена на развитие базовых навыков, творчества и сенсорного восприятия через игровые методы обучения. Вторая группа учащихся начнет изучение основ программирования и робототехники. Детям от 10 до 13 лет доступны более углубленные курсы по программированию, 3D-моделированию и другим техническим направлениям. Занятия для подростков направлены на выбор профессии и развитие навыков, необходимых для успешной карьеры в технических и творческих областях.

ЦМИТ «ТЕХНОШКОЛА» расположен по адресу: г. Видное, Битцевский проезд, 15. Дополнительная информация доступна на сайте и по телефону: +7 (495) 150-17-12.

В пресс-службе Мининвеста Подмосковья отметили, что сегодня в Московской области работает 21 ЦМИТ, где созданы необходимые условия для комфортного обучения детей и подростков азам инженерного дела, работе на высокотехнологичных станках, 3D-моделированию, робототехнике и программированию. Также в ЦМИТ работают программы профориентации молодежи.

Информация о ЦМИТ Подмосковья доступна на официальном сайте министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.