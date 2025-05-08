В Видном увековечили память участника Великой Отечественной войны

Мемориальная табличка с именем участника Великой Отечественной войны появилась на доме № 10 по улице Советской в Видном. Михаил Степанович Сидоров прожил здесь долгое время и порядка 70 лет трудился на благо города и района. Его память увековечили по инициативе местного Совета ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

«Память о таких людях, проживших славную жизнь, наполненную подвигами и доблестью, должна жить вечно. Михаил Степанович не только внес значимый вклад в Великую Победу, но и после нее продолжал служить интересам Родины и ее граждан, работал на благо Видновской земли, принимая деятельное участие в общественной жизни и патриотическом воспитании молодежи, сохраняя активную гражданскую позицию и неравнодушие», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие дочери героя. Они рассказали о славном боевом и трудовом пути своего отца и поделились воспоминаниями о нем. Михаила Степановича призвали на фронт в самом начале Великой Отечественной войны, в 1941 году. Он командовал разведывательным полком, участвовал в освобождении Симферополя и кампании по выходу к Сапун-горе.

«За удачные разведывательные рейды, в ходе которых были добыты „языки“, отец награжден вторым орденом Красной Звезды, первый он получил за форсирование Днепра. За освобождение Украины, Крыма, южной части Польши, Белоруссии, Прибалтики ему вручили орден „Отечественной войны“, кроме того, он награжден медалями „За боевые заслуги“, „За отвагу“, двумя благодарности Верховного главнокомандующего товарища Сталина и многими другими наградами», — рассказала дочь Михаила Сидорова Любовь Михайловна Карасева.

После окончания войны Михаил Степанович посвятил всю свою жизнь службе в милиции. В 1963 году он возглавил уголовный розыск Ленинского района. После выхода на пенсию около 20 лет проработал юристом в Видновской районной больнице. Его трудовой стаж составлял более 70 лет. До последних дней Михаил Сидоров являлся активным членом Совета ветеранов УМВД России по Ленинскому округу и наставником молодого поколения. Его коллеги по Совету ветеранов и проработали инициативу по установке мемориальной доски в его честь.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.