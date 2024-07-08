В Видном состоялся «Забег в ползунках»

В Ленинском городском округе прошло мероприятие «Забег в ползунках», в котором приняли участие дети от 6 месяцев до 1 года и их родители, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Всего было 6 участников — малыши до года. Из шести участников было выбрано три победителя, которые заняли первое, второе и третье места. После конкурса была дискотека для детей постарше, а также мастер-классы по бисероплетению, вязанию, шахматам и росписи пряников», — рассказала начальник территориального отдела Видное «6 микрорайон» Олеся Боева.

Она также добавила, что никто не остался без подарков — всем участникам конкурса были вручены призы.

Регистрация была предварительная, заявки принимались целый месяц до 30 июня.

«Очень веселое мероприятие, которое подарило море позитивных эмоций не только нашим детям, но и нам самим. Мы бы с удовольствием приняли участие вновь в следующем году», — поделилась мама юной участницы конкурса.

Мероприятие было организовано территориальным отделом Видное «6 микрорайон» и Центром культуры совхоза им. Ленина. Оно прошло на территории 6 микрорайона на площади Фокина. Всего в мероприятии приняли участие около 150 человек.

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