В Видном работает фотовыставка в честь Героя Советского Союза Василия Молокова

В сквере «Юность» на улице Заводской в Видном продолжает работу фотовыставка, посвященная уроженцу Видновского края, Герою Советского Союза Василию Молокову. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Жители округа по праву гордятся тем, что наш земляк Василий Сергеевич Молоков вошел в первую семерку Героев Советского Союза — под № 3. В 1934 году в невероятно трудных условиях Заполярья он снял со льдины и на своем самолете доставил на материк 39 человек (больше всех!) с затонувшего парохода „Челюскин“, — отметила начальник историко-культурного центра ДК „Видное“ Любовь Польшакова.

Она подчеркнула, что фотовыставка посвящена 90-летию этого события. В экспозиции пятьдесят три фотографии рассказывают о жизни легендарного полярного летчика. Выставку можно посетить до 25 июня.

Также сообщается, что в годы Великой Отечественной войны Василий Молоков командовал авиационной дивизией ночных бомбардировщиков на Западном и 3-м Белорусском фронтах, за боевые заслуги удостоен множества наград.

«Село Ирининское на территории сегодняшнего Ленинского городского округа — родное село Героя — переименовано в Молоково. В 2010 году на территории Молоковской школы был установлен памятник в честь 115-й годовщины со дня его рождения», — добавила Любовь Польшакова.

В 2023 году в этой же школе в честь Василия Сергеевича Молокова установили «Парту Героя» в рамках патриотического проекта партии «Единая Россия», чтобы воспитывать молодежь на примере прославленного земляка.

Вразное время звания Героя были удостоены более 50 жителей Ленинского округа, среди них — 11 участников Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.