В Видном открылся новый сетевой магазин «Пятерочка»

В подмосковном Видном на бульваре Зеленые аллеи открылся новый магазин федеральной торговой сети «Пятерочка». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Торговая точка расположилась на площади около 400 кв. метров, а всего в регионе насчитывается порядка 2 тыс. торговых объектов Х5 Group.

Ассортимент точки составляет более 4 тыс. наименований. Магазин учитывает современные тренды в дизайне, при этом сохраняя низкие цены на качественную продукцию. Так, можно найти широкий ассортимент свежих овощей и фруктов, мясные и рыбные деликатесы, ароматную выпечку, натуральные молочные продукты и многое другое. Посетители могут найти все необходимое для приготовления вкусных и здоровых блюд, а также товары первой необходимости и для дома.

Основной фокус в магазине сделан на свежую продукцию, так хлеб и хлебобулочные изделия готовят на месте 3 раза в день. Собственная пекарня предлагает до 50 позиций свежих хлебобулочных изделий.

Опытный и дружелюбный персонал магазина всегда готов помочь с выбором и ответить на все вопросы, чтобы сделать посещение максимально комфортным.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.