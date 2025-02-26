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В Видном открылся «Фермерский островок» с продукцией от местных производителей

Накануне в Видном Ленинского округа состоялось открытие «Фермерского островка» в гипермаркете «Лента» по адресу: улица Старо-Нагорная, дом № 20. Здесь в широком ассортименте представлена продукция от местных фермеров и производителей, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Проект корпорации МСП проводится при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с корпорацией «МСП». Оператором открывшегося «Фермерского островка» выступает предприниматель из Видного, занимающийся более 12 лет производством мясных деликатесов на заказ, исключительно из фермерского сырья. В прошлом году в Красногорске появились 4 подобные точки продаж.

«Открытие островков с локальной фермерской продукцией в Подмосковье способствует поддержке местных производителей, создавая условия для развития сельского хозяйства и малого бизнеса. Здесь представлены товары ряда подмосковных фермерских хозяйств, включая молочную, мясную, колбасную и кондитерскую продукцию. Такие торговые предприятия обеспечивают население свежими и экологически чистыми продуктами, а также укрепляют продовольственную безопасность региона», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов.

Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что малые производители сельскохозяйственной и пищевой продукции получают доступ непосредственно к покупателю, могут представить собственную продукцию, оценить конкуренцию и спрос.

«Это также хорошая возможность нарастить объемы производства и в дальнейшем начать работать в качестве поставщика торговых сетей напрямую», — сказал Исаевич.

Благодаря реализации данного проекта создаются дополнительные каналы сбыта для товаров регионального производства. Весь товар, представленный на полках, имеет необходимые ветеринарно-санитарные документы и сертификацию качества.

Подать заявку на поставку продукции в «Фермерский островок» можно с помощью сервиса «Производственная кооперация и сбыт» Цифровой платформы МСП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.