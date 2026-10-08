В Видном обсудили открытие начальной школы для детей с инвалидностью и ОВЗ

Жители Видного 6 октября обсудили с представителями администрации открытие начальной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встреча прошла на территории Видновской гимназии и собрала около 30 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый заместитель главы Ленинского округа Владимир Иванов провел встречу в формате «выездной администрации». На вопросы жителей также ответили заместители главы, руководители профильных управлений, депутаты совета депутатов, представители МЧС, полиции, ассоциации ветеранов СВО и ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

Одна из жительниц попросила открыть коррекционные классы в черте Видного. После открытия дошкольного отделения «Малыш» планируется перепрофилировать дошкольное отделение «Прогимназия» в начальную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники обсудили транспортную доступность, территориальную безопасность, благоустройство, содержание многоквартирных домов, установку дорожных знаков и камер системы «Безопасный регион». Также прозвучали вопросы образования, предпринимательства и другие темы.

«Мы не просто отвечаем на вопросы, а вместе с жителями ищем решения. Сегодня прозвучало много важных тем — от транспортной доступности и безопасности до образования и благоустройства. Все обращения взяли в работу», — отметил Владимир Иванов.

Профильные отделы администрации Ленинского округа взяли в работу все озвученные вопросы. Следующая встреча состоится во вторник, 13 октября, на территории Развилковской школы.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.