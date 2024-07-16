В Видном начали работы по благоустройству сквера на улице Школьной

В Видном начались работы по благоустройству сквера «80-летия Ленинского муниципального района», который находится рядом со зданием МФЦ на улице Школьной. В прошлом году эта территория победила в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Территория полностью преобразится, здесь появятся возможности для проведения времени на свежем воздухе для жителей всех возрастов: современная детская площадка, зона для спокойного отдыха с удобными скамейками, а также пешеходные дорожки для прогулок среди деревьев», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Территория площадью 0,4 гектара, которую приведут в порядок, находится в исторической части города Видное. Сейчас главные элементы сквера — доска почета с фотографиями лауреатов премии Ленинского округа и памятный знак «80 лет Ленинскому району». Эти объекты останутся в сквере, что позволит сохранить мемориальную функцию данного места. При этом стела будет играть роль разграничителя пространства. На ее обратной стороне, обращенной к детской площадке, появится интерактивная панель с сортерами, шестеренками, лабиринтами и другими развивающими элементами.

Кроме того, на территории благоустройства проведут освещение и дополнительное озеленение. Основной объем работ планируется завершить до конца лета, полностью проект будет реализован до октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.