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В Верее высадили плакучие ивы в Сквере Памяти

Сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» 6 октября высаживают молодые плакучие ивы в Сквере Памяти в Верее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

И. о. начальника территориального управления Верея Ольга Абрамова провела обход Сквера Памяти. Здесь 6 октября сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» высаживают молодые саженцы плакучей ивы.

Для деревьев выбрали участок с подходящей почвой. Саженцы имеют закрытую корневую систему, которая способствует быстрой приживаемости и активному росту.

Ожидается, что уже следующим летом кроны ив дадут тень и прохладу у лавочек, где отдыхают жители и гости города.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

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