В Вербилках рассказали как не стать жертвой телефонных афер

В поселке Вербилки состоялась просветительская встреча, посвященная киберпреступности и методам защиты от нее. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

На беседу с заместителем прокурора Талдомского городского округа Денисом Гореловым собрались ученики школ, студенты и представители старшего поколения. В ходе мероприятия они узнали, что такое дропперы — это посредники злоумышленников, которые за денежное вознаграждение предоставляют им свои банковские карты или электронные кошельки для вывода средств, полученных преступным путем.

Денис Владимирович также пояснил, что мошенники используют различные схемы обмана, ориентированные на разные возрастные категории: например, телефонное мошенничество чаще нацелено на пенсионеров, а предложения работы — на молодежь.

Специалист дал важный совет: чтобы обезопасить себя, нельзя доверять неожиданным звонкам — нужно сразу #кладитрубку. О любых подозрительных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать в полицию и свой банк.