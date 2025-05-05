В Великобритании нашли маленький «счастливый пенис» возрастом 2000 лет

В Великобритании группа археологов обнаружила маленький древнеримский кулон в виде пениса. Возраст необычной находки составляет почти 2 тыс. лет, сообщает британское издание The Independent .

Кулон нашли в ходе раскопок рядом с валом Адриана в английском графстве Нортумберленд. Находка представляет собой миниатюрный амулет из гагата, который выполнен в форме мужского полового органа.

Археологи считают, что найденный амулет был утерян римским солдатом в IV веке, когда Британия была частью Римской империи.

Историки утверждают, что «счастливые пенисы» изготавливали для римских военнослужащих. Считалось, что данные амулеты приносят удачу в боях. Также кулоны дарились детям для защиты от сглаза. Также в ходе археологических работ были обнаружены фаллические символы на различных предметах быта и мозаичных панно. Всего было найдено 59 таких изображений.

Ранее в Таиланде рабочие при проведении земляных работ обнаружили статую Будды возрастом 1000 лет и весом около 50 кг. Статую случайно нашел машинист экскаватора при выравнивании земельного участка.