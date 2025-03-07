В вазе и на свету: как сохранить подаренный на 8 Марта букет свежим надолго

Как заявила специалист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова, чтобы надолго сохранить букет, подаренный в Международный женский день, необходимо соблюдать несколько несложных правил, сообщает «Вечерняя Москва».

Во-первых, нужно вынуть цветы из упаковки. Нельзя держать их в пластике или пакете дольше 48 часов: они начинают портиться. Можно убрать и лишнюю листву.

Дальше следует поставить букет в вазу. Каждый цветок требует свое количество воды: эту информацию можно уточнить у флориста или продавца при покупке. Тюльпаны достаточно погрузить в жидкость на несколько сантиметров, а розам будет комфортно, если большую часть вазы заполнить водой.

Лучше всего выбирать для цветов светлое место без прямого воздействия солнечных лучей. Не стоит держать их рядом с батареями, обогревателями и любыми другими электрическими приборами.