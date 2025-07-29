В Москве благоустроят территорию торгового центра, созданного по горпрограмме

В столичном районе Богородское вблизи будущего торгово-досугового комплекса «Открытый» появятся тематические арт-объекты. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что проекты, которые город поддерживает, помогают не только открывать новые рабочие места, но и развивать комфортную городскую среду. Например, в Богородском в рамках программы по стимулированию занятости появится торговый центр площадью более 40 тыс. кв. м.

«После его завершения более 800 жителей ВАО получат возможность трудоустройства вблизи дома. Важной частью проекта станет благоустройство прилегающей территории: здесь предусмотрено озеленение, установка малых архитектурных форм и арт-объектов, которые сформируют функциональное и эстетически выверенное общественное пространство», — рассказал Гарбузов.

Площадь благоустраиваемой территории составит 700 квадратных метров. Разработкой проекта занимается компания «Мангазея».

Как отметила руководитель группы разработки продукта девелоперской компании «Мангазея» Виктория Захарова, кроме магазинов, на трех этажах центра разместятся кафе, рестораны, фитнес-зона и детская игровая площадка. Для гостей предусмотрены не только парковка, но и велопарковка, пешеходный бульвар и зоны отдыха.

«Уже совсем скоро „Открытый“ не только разнообразит архитектурный облик Богородского, но и станет новой точкой притяжения района», — пояснила Захарова.

Торговый центр строится в составе жилого комплекса под контролем Мосгосстройнадзора.

Программа по стимулированию создания рабочих мест действует с 2020 года и охватила почти все районы столицы. Инвесторы возводят более 230 объектов общей площадью свыше 6 млн кв. м.

Среди них — новые промышленные предприятия, бизнес-центры, торговые комплексы, образовательные, культурные и спортивные учреждения.

Общий объем инвестиций в развитие города и создание рабочих мест превысит 2,2 трлн рублей, что позволит открыть более 310 тыс. вакансий в различных сферах экономики Москвы.