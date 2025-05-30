В Уваровском колхозе Можайского округа посевная кампания в самом разгаре

На полях Уваровского колхоза в Можайском муниципальном округе кипит работа — здесь активно продолжается весенняя посевная, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Площадь для засева — 2,8 тыс. га пашни. На этих землях будут выращивать традиционные культуры: ячмень, пшеницу, горох, а также другие сельскохозяйственные растения.

Аграрии колхоза с появлением первой возможности вышли на поля, в настоящее время работы идут высокими темпами. Уже успешно засеяно порядка 60% от запланированного объема полей. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе механизаторов и всего коллектива колхоза. Работа не останавливается с утра до позднего вечера — руководство предусмотрело обед и полдник для тружеников, который подвозят прямо в поле.

«Уже засеяно больше половины от всей запланированной площади полей. Работа ведется безостановочно, все силы брошены на завершение в срок. Погодные условия немного затянули нашу работу — посевная продлена до июня. Мы надеемся, усилия всего коллектива оправдаются, и год будет урожайным», — прокомментировал директор «Колхоз Уваровский» Александр Медведев.

Норма высева составляет порядка 250 кг посевного материала на гектар, что обеспечит оптимальную густоту всходов. Именно поэтому специалисты строго соблюдают агротехнические нормы в своей работе.

Крупные агропредприятия Можайского округа продолжают посевную кампанию. В ее сроки внесли свои коррективы погодные условия, но сейчас работы ведутся с раннего утра до позднего вечера. В плане - засеять яровыми культурами более 8 тыс. га пашни. На данный момент эта работа выполнена на 60 %.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.