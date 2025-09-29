В устав Российского экологического оператора внесли изменения

Правительство приняло изменения в Положение о наблюдательном совете и в Устав Российского экологического оператора (РЭО), передает пресс-служба компании.

«Теперь, если инвестор вкладывает средства в проект по созданию нового объекта обработки или переработки отходов, то РЭО может поручиться за него при финансовых обязательствах свыше 100 млн рублей только после одобрения Наблюдательным советом. Если финансовые обязательства меньше этой суммы, то решение об одобрении сделки принимает Правление»., — пояснили в пресс-службе компании.

Также добавлена возможность предоставления займов компаниям, участником которых выступает не только РЭО, но и ее дочерние общества.

Изменения внесены в постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 года № 396.

Российский экологический оператор помогает запускать новые объекты по обращению с отходами, предоставляя инвесторам поручительства по кредитам. Если компания не сможет вовремя расплатиться с банком, РЭО берет на себя часть финансовых обязательств — как правило, до 50–70% суммы займа вместе с процентами. Такой механизм делает кредиты для бизнеса доступнее, снижает риски для банков и позволяет быстрее строить в регионах сортировочные комплексы, мощности по переработке отходов.