В Усть-Каменогорске обсудили сотрудничество МВД России и Казахстана

Очередное заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Казахстан состоялось в казахстанском Усть-Каменогорске. Встречу возглавили сопредседатели коллегии — Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев и Министр внутренних дел Казахстана генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Открывая заседание, Владимир Колокольцев подчеркнул, что Россия и Казахстан давно и эффективно сотрудничают в различных форматах, включая Совет министров внутренних дел стран СНГ, ОДКБ и ШОС.

«Важным фактором в развитии двусторонних связей между ведомствами стала Объединенная коллегия министерств внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации. В этом году исполняется 10 лет с момента проведения ее первого заседания», — подчеркнул российский министр.

За это время создана прочная правовая основа, налажено прямое взаимодействие между специализированными подразделениями, что помогает оперативно решать актуальные вопросы и совершенствовать методы борьбы с преступностью. В первую очередь это касается таких угроз, как экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, а также преступлений в сфере информационных технологий.

«Между министерствами налажен постоянный информационный обмен. Растут объемы сведений, направляемых по каналам Интерпола. В прошлом году они увеличились почти на 10%. Налажено активное сотрудничество экспертно-криминалистических подразделений. Так, например, Главком по Самарской области в минувшем году проверено свыше семисот следов рук по запросам Департамента полиции Западно-Казахстанской области. В результате установлено семь лиц по пяти преступлениям», — заявил Владимир Колокольцев.

Продолжается совместная работа в области подготовки кадров: в 2024 году более 440 казахстанских специалистов прошли курсы повышения квалификации в учебных заведениях МВД России, а свыше 20 получили высшее образование.

Первым пунктом повестки стало обсуждение совместной работы по розыску преступников.

«Своевременное задержание скрывшегося преступника позволяет не только обеспечить неотвратимость наказания, но и пресечь его дальнейшие противоправные действия. Не менее важная задача — поиск пропавшего без вести человека. Сотрудничество в сфере розыскной деятельности в формате Объединенной коллегии обсуждается впервые. Вместе с тем совместная работа по этой линии носит системный характер», — подчеркнул российский Министр.

По его словам, между профильными подразделениями налажено тесное взаимодействие, и оперативные вопросы решаются быстро. За прошлый год и пять месяцев 2025 года российские правоохранительные органы задержали около 120 лиц, объявленных в розыск казахстанской полицией. В октябре 2024 года из России экстрадирован гражданин, совершивший убийство и разбой, а в феврале 2025 года — выдан обвиняемый в мошенничестве и вымогательстве в составе ОПГ.

«Важным инструментом розыскной работы является Межгосударственный информационный банк. Накоплен значительный опыт совместной организации оперативно-профилактических мероприятий „Розыск“. За последние полтора года в ходе их проведения в России задержано 18 лиц в интересах казахстанской полиции», — отметил в выступлении российский Министр.

Второй темой обсуждения стала борьба с незаконным оборотом синтетических наркотиков, психотропных веществ и оборудования для их производства.

«С учетом актуальности проблемы проведен ряд успешных скоординированных мероприятий. Среди них комплексная операция „Канал“. По ее итогам в мае на территории государств — членов ОДКБ и стран — наблюдателей из незаконного оборота выведено более десяти тонн наркотиков и прекурсоров. Пресечено около 1300 наркопреступлений», — сообщил Владимир Колокольцев.

Он отметил, что на территориях двух стран распространяется широкий спектр запрещенных веществ как растительного, так и синтетического происхождения. При этом наркопроизводство смещается от натурального сырья к искусственному синтезу, а способы сбыта становятся все более изощренными, с использованием современных технологий связи и платежей.

«Почти две трети всех наркопреступлений в России совершается с применением IT-технологий. Для распространения и пропаганды запрещенных веществ задействуются различные социальные сети и мессенджеры. Только за прошлый год заблокировано более ста тысяч сайтов и отдельных страниц. В текущем — свыше восьмидесяти трех тысяч таких ресурсов», — проинформировал коллег Глава МВД России.

Участники заседания подвели итоги сотрудничества, утвердили план работы Коллегии на 2027 год и обсудили актуальные вопросы.