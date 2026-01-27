В усадьбе Шелепаново в Подмосковье открыли регистрацию брака для жителей регионов

Жители Подмосковья и других регионов теперь могут зарегистрировать брак в усадьбе «Шелепаново» Солнечногорского округа, не посещая ЗАГС, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Влюбленные пары получили возможность провести свадебную церемонию и официально зарегистрировать брак в историко-культурном комплексе усадьбы «Шелепаново» в Солнечногорском округе. Теперь все необходимые процедуры проходят непосредственно на месте торжества, что избавляет молодоженов от необходимости посещать ЗАГС отдельно.

Одной из первых пар, воспользовавшихся новой услугой, стали Анастасия и Алексей. Они познакомились в октябре 2024 года, а в мае 2025 года Алексей сделал предложение. Молодожены выбрали зимнюю свадьбу в усадьбе, чтобы создать атмосферу уединения с природой и связать праздник с любимым временем года.

Выбрать площадку для регистрации брака можно на портале wedding.mosreg.ru. Подать заявление на заключение брака возможно через портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.