В усадьбе «Ивановское» Подольска проведут занятия по профориентации и фестивали

В усадьбе «Ивановское» Подольска в сентябре текущего года создали подмосковный филиал института развития профессионального образования (ИРПО). Председатель совета депутатов Алексей Никулин недавно встретился с директором филиала Оксаной Бондарь. Обсудили текущее состояние усадьбы и планы на перспективу. В филиале будут знакомить выпускников с актуальными профессиями и проводить мероприятия по профориентации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новый руководитель попросил помощи в проведении субботника в помещениях здания. Планируем привлечь для этого студентов средних и высших учреждений округа», — сказал Никулин.

Сформирована концепция работы Музея СПО усадьбы «Ивановское». Площадь музейного комплекса 3,5 тыс. кв. метров с выходом к реке Пахре позволяет использовать его для проведения тематических и сезонных активностей. В том числе съемок кино, театральных проектов, различных фестивалей.

На базе действующего музея СПО создадут постоянно действующую обновленную экспозицию с привлечением новых технологий. Посетителей будут знакомить с актуальными профессиями от лидеров промышленности страны и проводить мероприятия по профориентации.

Усадьба «Ивановское» в Подольске на протяжении десятилетий являлась культурно-просветительским объектом в сфере профессионального образования. В 1987 году здесь открыли музей профессионально-технического образования РСФСР для сохранения и популяризации истории и достижений отечественной системы профессионального образования. Он функционировал до 2020 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.