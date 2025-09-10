В усадьбе Гребнево завершается строительство часовни Андрея Первозванного

сегодня в 10:49

В усадьбе Гребнево городского округа Щелково вот-вот откроет свои двери часовня Андрея Первозванного, оборудованная купелью для святой воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Часовня возведена на месте Гребневского ключа — святого источника, известного еще с XVIII века. Ему даже посвящено отдельное стихотворение Гавриила Романовича Державина:

«.Как эхо с гор сквозь лес дремуч:

Творца бессмертной Россиады,

Священный Гребеневский ключ,

Поил водой ты стихотворства.»

В храме на сегодняшний день уже установлен купол, закуплены иконы, подготовлена чаша для святой воды.

Ранее на месте строительства часовни был проведен чин освящения — его совершил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

Часовня станет не только важным духовным центром, но и сохранит историческую память этого священного места, символизируя единство веры, традиций и культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.