сегодня в 16:14

В Усадьбе Быково Раменского округа состоялся волонтерский субботник на сап-бордах

Волонтеры движения «SaveBykovo» провели первый в этом году субботник на сап-бордах. Уборка проходила на воде и на суше. Добровольцы очищали водную гладь прекрасных усадебных прудов от бытового мусора и топляка, а их берега от валежника, сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В мероприятии приняли участие более 100 человек. Приехали студенты-волонтеры из МГТУ им. Баумана, студенты колледжей и школьники Раменского округа.

Клуб сап-серфинга «Викинг» предоставил доски для уборки пруда. Руководители Ольга и Дмитрий Богомоловы показывали на своем примере, как вытаскивать коряги из воды и транспортировать мусор на берег.

В итоге специально привезенный мусорный контейнер заполнили менее чем за 2 часа. В финале всех ждали горячая еда и чай, которые также приготовили волонтеры.

Усадьба Быково является памятником федерального значения. Участники движения «SaveBykovo» следят за состоянием парка Усадьбы, проводят субботники и благотворительные мероприятия. В 2023 году волонтеры удостоились диплома участника федеральной премии «Жить вместе — 2023» в номинации «Культура». Ранее движение получило премию губернатора Подмосковья «Мы рядом — 2020» и ряд других наград.

Фото - © Пресс-служба администрации Раменского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Раменского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Раменского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Раменского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Раменского городского округа

Перед субботником к волонтерам приехал временно исполняющий полномочия главы Раменского округа Эдуард Владимирович Малышев, который пообещал поддержку и помощь администрации.

«Не откладывая, сегодня поехал посмотреть своими глазами. Выслушал волонтеров, их видение ситуации, предложения и идеи. Обязательно будем помогать техникой, рабочей силой. Договорились о взаимодействии. Искреннее хочется, чтобы парк Усадьбы наполнился жизнью», — сказал Малышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.