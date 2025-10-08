В УрФУ в Екатеринбурге сильно сократят число платных мест на 2 специальности
В Уральском федеральном университете в Екатеринбурге в Свердловской области может снизиться количество платных мест для юристов и экономистов. Решение об этом могут принять в сентябре 2026 года, рассказал в программе «Акцент» на телеканале «ОТВ-Екатеринбург» исполняющий обязанности ректора университета Илья Обабков.
Количество платных мест может уменьшиться после того, как в Минобрнауки установят предельное число платных мест в университетах. Ограничения могут появиться со следующего учебного года, отметил и. о. ректора.
Скорее всего, сокращения коснутся юридических и экономических направлений. О них в министерстве говорят больше всего, подчеркнул Обабков.
По всей видимости, рынок труда перенасыщен юристами и экономистами. Есть запрос на то, чтобы был переход в более сложные инженерные направления, подчеркнул и. о. ректора.
«Если вы стали инженером-машиностроителем и понимаете что-то в экономике, вам будет полезнее и правильнее так работать», — сказал Обабков.
