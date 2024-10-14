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В университете Королева прошел день открытых дверей для школьников с ОВЗ

Более тысячи участников собрал технологический университет Королева на первом дне открытых дверей для школьников с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День открытых дверей «Время возможностей» заинтересовал многих школьников и их родителей. Свыше 70 ребят посетили университет лично, еще около тысячи участников присоединились к мероприятию в онлайн-режиме.

Школьникам рассказали об истории университета, основных образовательных программах, а также об условиях поступления и обучения для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Особый интерес у ребят и родителей вызвали вопросы о трудоустройстве после выпуска, местах прохождения практики, количестве бюджетных мест.

После информационного блока школьники приняли участие в творческих мастер-классах по рисованию и изготовлению поделок и пообщались с психологами университета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

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