В университете Королева прошел день открытых дверей для школьников с ОВЗ
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королёв
Более тысячи участников собрал технологический университет Королева на первом дне открытых дверей для школьников с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
День открытых дверей «Время возможностей» заинтересовал многих школьников и их родителей. Свыше 70 ребят посетили университет лично, еще около тысячи участников присоединились к мероприятию в онлайн-режиме.
Школьникам рассказали об истории университета, основных образовательных программах, а также об условиях поступления и обучения для студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Особый интерес у ребят и родителей вызвали вопросы о трудоустройстве после выпуска, местах прохождения практики, количестве бюджетных мест.
После информационного блока школьники приняли участие в творческих мастер-классах по рисованию и изготовлению поделок и пообщались с психологами университета.
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